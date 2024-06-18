Арестованный за взятки замглавы Минобороны России Тимур Иванов ездил на люксовых автомобилях с «красивыми» номерами, стоимость которых оценивается в миллионы рублей.
По имеющимся данным, у Иванова был внедорожник Chevrolet Suburban. Из баз «Автокод», «Автофейс» и других ресурсов предпродажной проверки автомобилей следует, что за Chevrolet были закреплены номера серии ААА региона 77. При этом до 2016 года с этими номерами были зарегистрированы еще две машины, Porsche Cayenne и ВАЗ-2107. Известно, что стоимость госномера серии ААА региона 77 может достигать 2,5-3 миллиона рублей. В открытой продаже есть номера АА824А 77 за 2,4 миллиона рублей, АА258А 77 за 2,6 миллиона рублей, АА811А 77 за 2,8 миллиона рублей.
Еще одним авто Иванова, согласно налоговой декларации, был внедорожник Mercedes-Benz V-класса с номерами серии МММ региона 77. Прежде номера были закреплены за седаном Audi, внедорожником Volkswagen и раритетным Mercedes. Цена на такие номера с зеркальными цифрами превышает 4 миллиона рублей. В открытой продаже находится номер М828ММ 77 региона за 4,2 миллиона.
Неизвестно, платно или бесплатно арестованный замминистра получил эти номера в 2015-2016 годах.
У Иванова нашли элитную недвижимость и люксовый автопарк
Вместе с женой арестованный замминистра обороны приобрел жилой дом площадью более 1,5 тысячи квадратных метров. Предположительно, Иванову принадлежит особняк в стиле классицизма с парком и фонтаном в Тверской области стоимостью примерно два миллиарда рублей, а также особняк в Чистом переулке в Москве, который был взят в аренду на 49 лет. Также сообщалось об особняке на Рублевке за миллиард рублей.
В мае сообщалось, что суд также арестовал два автомобиля и мотоцикл, принадлежавшие Иванову. Речь идет о немецком минивэне Mercedes-Benz V-класса и американском внедорожнике Chevrolet Suburban, которые Иванов переоформил на супругу. Мотоцикл MV Agusta Иванов переоформил на отца в 2022 году. Стоимость Chevrolet 2017 года выпуска, по данным интернет-ресурсов, составляет 4,5 миллиона рублей, а 2023 года выпуска — от 16 миллионов рублей. В свою очередь, указанная марка Mercedes 2023 года выпуска оценивается в сумму от 15 миллионов рублей.
Также журналисты нашли у Иванова раритетный лимузин ЗиС-110, стоимость которого оценивается в 11-18 миллионов рублей. Кроме того, в собственности бывшей жены Иванова с 2016 года числились Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла Harley-Davidson.
Юрист допустил, что Иванов может вернуть арестованное имущество
Как пояснил адвокат Эдуард Исецкий, подобное развитие событий возможно в двух случаях. Арест с имущества снимается при вынесении приговора и после вступления его в законную силу, тогда суд отдельно укажет это в тексте приговора, либо снять арест возможно, только доказав отсутствие сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу.
Также, отметил адвокат, по делу могут арестовать имущество третьих лиц, включая супругов, иных родственников и даже знакомых. В таком случае суд должен будет ежеквартально продлевать арест.