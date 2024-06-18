Замминистра обороны Иванов ездил на машинах с номерами за шесть миллионов. Какие авто у него нашли?

РИА: у машин замглавы Минобороны Иванова были номера за 6 млн рублей

Арестованный за взятки замглавы Минобороны России Тимур Иванов ездил на люксовых автомобилях с «красивыми» номерами, стоимость которых оценивается в миллионы рублей.

По имеющимся данным, у Иванова был внедорожник Chevrolet Suburban. Из баз «Автокод», «Автофейс» и других ресурсов предпродажной проверки автомобилей следует, что за Chevrolet были закреплены номера серии ААА региона 77. При этом до 2016 года с этими номерами были зарегистрированы еще две машины, Porsche Cayenne и ВАЗ-2107. Известно, что стоимость госномера серии ААА региона 77 может достигать 2,5-3 миллиона рублей. В открытой продаже есть номера АА824А 77 за 2,4 миллиона рублей, АА258А 77 за 2,6 миллиона рублей, АА811А 77 за 2,8 миллиона рублей.

Кадр: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Еще одним авто Иванова, согласно налоговой декларации, был внедорожник Mercedes-Benz V-класса с номерами серии МММ региона 77. Прежде номера были закреплены за седаном Audi, внедорожником Volkswagen и раритетным Mercedes. Цена на такие номера с зеркальными цифрами превышает 4 миллиона рублей. В открытой продаже находится номер М828ММ 77 региона за 4,2 миллиона.

Неизвестно, платно или бесплатно арестованный замминистра получил эти номера в 2015-2016 годах.

У Иванова нашли элитную недвижимость и люксовый автопарк

Вместе с женой арестованный замминистра обороны приобрел жилой дом площадью более 1,5 тысячи квадратных метров. Предположительно, Иванову принадлежит особняк в стиле классицизма с парком и фонтаном в Тверской области стоимостью примерно два миллиарда рублей, а также особняк в Чистом переулке в Москве, который был взят в аренду на 49 лет. Также сообщалось об особняке на Рублевке за миллиард рублей.

Дом-усадьба заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова в Чистом переулке.. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В мае сообщалось, что суд также арестовал два автомобиля и мотоцикл, принадлежавшие Иванову. Речь идет о немецком минивэне Mercedes-Benz V-класса и американском внедорожнике Chevrolet Suburban, которые Иванов переоформил на супругу. Мотоцикл MV Agusta Иванов переоформил на отца в 2022 году. Стоимость Chevrolet 2017 года выпуска, по данным интернет-ресурсов, составляет 4,5 миллиона рублей, а 2023 года выпуска — от 16 миллионов рублей. В свою очередь, указанная марка Mercedes 2023 года выпуска оценивается в сумму от 15 миллионов рублей.

Также журналисты нашли у Иванова раритетный лимузин ЗиС-110, стоимость которого оценивается в 11-18 миллионов рублей. Кроме того, в собственности бывшей жены Иванова с 2016 года числились Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла Harley-Davidson.

Юрист допустил, что Иванов может вернуть арестованное имущество

Как пояснил адвокат Эдуард Исецкий, подобное развитие событий возможно в двух случаях. Арест с имущества снимается при вынесении приговора и после вступления его в законную силу, тогда суд отдельно укажет это в тексте приговора, либо снять арест возможно, только доказав отсутствие сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу.

Также, отметил адвокат, по делу могут арестовать имущество третьих лиц, включая супругов, иных родственников и даже знакомых. В таком случае суд должен будет ежеквартально продлевать арест.