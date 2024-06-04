Замминистра обороны Иванов может вернуть арестованное имущество. В каких случаях такое станет возможным?

Адвокат Исецкий: Тимур Иванов может получить арестованное имущество после суда

Арестованное имущество замминистра обороны России Тимура Иванова могут вернуть ему после вынесения приговора. Об этом рассказал адвокат Эдуард Исецкий.

Защитник объяснил, что подобное развитие событий возможно в двух случаях. Арест с имущества снимается при вынесении приговора и после вступления его в законную силу, тогда суд отдельно укажет это в тексте приговора, либо снять арест возможно, только доказав отсутствие сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу.

Также, отметил Исецкий, по делу могут арестовать имущество третьих лиц, включая супругов, иных родственников и даже знакомых. В таком случае суд должен будет ежеквартально продлевать арест.

8 мая имущество близких и родителей Иванова арестовали в связи с его уголовным делом. По словам адвоката, арест был наложен даже на банковские счета родителей, где было по десять тысяч рублей. О другом имуществе, которое также было арестовано, защита заявила, что не обладает информацией. Однако адвокат обратил внимание, что квартира в Чистом переулке и дом на Рублевке Иванову не принадлежат.

У Иванова нашли автопарк и элитную недвижимость

Ранее стало известно, что суд арестовал два автомобиля и мотоцикл, которые принадлежали замминистра обороны. Речь идет о немецком минивэне Mercedes-Benz V-класса, американском внедорожнике Chevrolet Suburban и мотоцикле MV Agusta, которые Иванов переоформил на супругу и своего отца в 2022 и 2023 годах. При этом сожительница Иванова, телеведущая Мария Китаева, переоформила свои автомобили Mercedes и MINI Cooper на других владельцев.

Также журналисты нашли у Иванова раритетный лимузин ЗиС-110, стоимость которого оценивается в 11-18 миллионов рублей. Супруги ежегодно приобретали новый автомобиль или мотоцикл: в 2016 году им принадлежали сразу девять транспортных средств, а через три года их число увеличилось до двенадцати. Кроме того, в собственности бывшей жены Иванова с 2016 года числились Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла Harley-Davidson.

29 мая стало известно, что автосалон не может продать внедорожник Chevrolet Suburban, который принадлежал Иванову. Проблемы возникли из-за наложенного на автомобиль ареста.

Сообщалось, что Иванов за время своей карьеры приобрел вместе с женой жилой дом площадью более 1500 квадратных метров. Удалось узнать, что арестованному замминистра обороны, предположительно, принадлежит особняк в стиле классицизма с парком и фонтаном в Тверской области стоимостью примерно два миллиарда рублей, а также особняк в Чистом переулке в Москве, который был взят в аренду на 49 лет и оформлен на водителя чиновника с плавающей ставкой один-два миллиона рублей в год. Кроме того, СМИ писали о принадлежащем Иванову доме за миллиард рублей в премиальном коттеджном поселке «Раздоры-2» в Подмосковье.

Тимура Иванова арестовали по подозрению в получении миллиардных взяток

Тимура Иванова задержали на рабочем месте 23 апреля. Ему предъявили обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, замминистра вступал в преступный сговор с руководителями подрядных и субподрядных организаций, желавших поработать на объектах военного ведомства, и заключал с ними контракты взамен на незаконное личное вознаграждение. Мужчина вину не признал.

Один из эпизодов дела касается получения взяток при строительстве Национального центра управления обороной (НЦУО), по сути, являющегося «мозговым центром» российских Вооруженных сил.

ФСБ собирала материалы на Иванова на протяжении пяти лет. Операция по задержанию замминистра готовилась сотрудниками ФСБ и Следственного комитета России «не один день и даже не один месяц».

Иванов курировал управление имуществом и расквартирование войск, военную ипотеку, жилищное и медицинское обеспечение военных, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов Минобороны.