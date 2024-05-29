Внедорожник арестованного замглавы Минобороны не смогли продать
Автосалон не может продать внедорожник Chevrolet Suburban, который принадлежал обвиняемому во взяточничестве замминистра обороны Тимуру Иванову. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, проблемы возникли из-за наложенного на автомобиль ареста. В автосалоне уточнили, что машина сильно пострадала при ДТП — у нее была завернута рама. Изначально внедорожник планировали починить, однако из-за невозможности приобрести детали автосалон решил выкупить автомобиль. Позднее выяснилось, что ремонтировать машину невыгодно, в связи с чем его выставили на продажу битым.
«Потом выяснилось, что на эту машину наложено ограничение, мы пытаемся разобраться», — рассказали собеседники агентства. В автосалоне добавили, что уже был покупатель, готовый купить автомобиль.
Ранее стало известно, что внедорожник Chevrolet Suburban 2015 года выпуска, который хотела продать бывшая жена замминистра обороны Тимура Иванова, сняли с продажи.