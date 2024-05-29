Внедорожник арестованного замглавы Минобороны не смогли продать

Автосалон не может продать машину замглавы МО Иванова из-за ареста внедорожника

Автосалон не может продать внедорожник Chevrolet Suburban, который принадлежал обвиняемому во взяточничестве замминистра обороны Тимуру Иванову. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, проблемы возникли из-за наложенного на автомобиль ареста. В автосалоне уточнили, что машина сильно пострадала при ДТП — у нее была завернута рама. Изначально внедорожник планировали починить, однако из-за невозможности приобрести детали автосалон решил выкупить автомобиль. Позднее выяснилось, что ремонтировать машину невыгодно, в связи с чем его выставили на продажу битым.

«Потом выяснилось, что на эту машину наложено ограничение, мы пытаемся разобраться», — рассказали собеседники агентства. В автосалоне добавили, что уже был покупатель, готовый купить автомобиль.

Ранее стало известно, что внедорожник Chevrolet Suburban 2015 года выпуска, который хотела продать бывшая жена замминистра обороны Тимура Иванова, сняли с продажи.