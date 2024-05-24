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08:06, 24 мая 2024Силовые структуры

Бывший автомобиль Иванова сняли с продажи

Машину Иванова Chevrolet, которую хотела продать экс-жена, сняли с продажи
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Пресс-служба Басманного суда / ТАСС

Внедорожник Chevrolet Suburban 2015 года выпуска, который хотела продать бывшая жена замминистра обороны Тимура Иванова, сняли с продажи. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом причина этого решения неизвестна, уточнили в агентстве.

Ранее сообщалось, что переоформленный на бывшую жену Иванова Светлану внедорожник выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей после аварии. Эта машина была указана в налоговой декларации замминистра за 2019 год.

По данным ГИБДД, «Авто.ру» и сервиса AvtoFace, 17 февраля 2023 года у автомобиля сменился владелец — им стал человек, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными экс-жены Иванова. Тогда же на женщину переоформили немецкий минивэн Mercedes-Benz V-класса. Суд все равно арестовал этот транспорт.

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