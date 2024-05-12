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08:43, 12 мая 2024Ценности

Бывший автомобиль Иванова после аварии выставили на продажу за миллионы рублей

Экс-жена замминистра Иванова выставила на продажу его внедорожник за ₽2,5 млн
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Московские суды общей юрисдикции / РИА Новости

Внедорожник Chevrolet Suburban 2015 года выпуска, который замминистра обороны Тимур Иванов переоформил на бывшую супругу Светлану, выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей после аварии. Об этом сообщает РИА Новости.

Этот автомобиль был указан в налоговой декларации Иванова за 2019 год. Однако, по данным ГИБДД, «Авто.ру» и сервиса AvtoFace, 17 февраля 2023 года у автомобиля сменился владелец — им стал человек, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными экс-жены Иванова.

По информации агентства, внедорожник сначала поставили в сервис на ремонт после серьезного ДТП, а в апреле 2024 года — выставили на продажу. У машины имеются повреждения, характерные для лобового удара — бампер и решетка радиатора отсутствуют, повреждено подкапотное пространство.

Также у машины смята передняя часть левого крыла и отсутствуют передние фары отсутствуют. Внутри салона есть лист бумаги, где указано, что у машины плохие тормоза. Стартовая цена, указанная в объявлении о продаже, составляет 2,5 миллиона рублей.

Ранее Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы, который отправил замглавы Минобороны в СИЗО «Лефортово» до 23 июня. Иванову вменяется статья 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Речь идет о миллиарде рублей. Вину замглавы Минобороны не признал.

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      Марина Совина
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