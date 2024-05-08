Замглавы Минобороны России Иванова оставили под арестом

Мосгорсуд отказался освобождать из СИЗО «Лефортово» замглавы Минобороны Иванова

Следователь и прокурор возразили против освобождения из СИЗО замминистра Иванова

Начало событий в новости Следователь и прокурор возразили против освобождения из СИЗО замминистра Иванова

Мосгорсуд отказался освобождать арестованного по делу о коррупции замглавы Минобороны России Тимура Иванова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом была отклонена апелляционная жалоба на решение Басманного суда Москвы, который отправил замминистра в СИЗО «Лефортово» до 23 июня. Оснований для смягчения меры пресечения замминистра не обнаружено, отметили в пресс-службе и предоставили видео из зала.

На кадрах виден Иванов, участвовавший в слушаниях по видеосвязи из СИЗО «Лефортово».

Защита просила отпустить его под домашний арест либо в квартиру, расположенную напротив Верховного суда России в центре Москвы, либо в дом на Рублевке. Адвокаты указывали на заслуги Иванова перед Родиной и наличие множества наград, в частности звания героя ЛНР и ДНР.

Однако следователь и прокурор возражали против его освобождения из СИЗО. Иванову вменяется получение взяток на сумму 1 миллиард 185 миллионов рублей.