Следователь и прокурор возразили против освобождения из СИЗО замминистра Иванова

Следователь и прокурор выступили против освобождения из СИЗО замминистра Иванова

Начало событий в новости Защита попросила отпустить из СИЗО Иванова для активного расследования дела

На слушаниях в Мосгорсуде по апелляционной жалобе на арест замминистра обороны России Тимура Иванова выступили следователь и прокурор. Об этом сообщает ТАСС.

Они высказали возражение против освобождения из СИЗО обвиняемого в коррупции замглавы военного ведомства. Защита просит суд выпустить его для того, чтобы он мог активнее участвовать в расследовании уголовного дела о коррупции. Адвокаты предлагают избрать Иванову домашний арест или запрет определенных действий.

Они принесли в Мосгорсуд четыре пакета с наградами Иванова. Слушания проходят в закрытом режиме.

Замминистра заключили под стражу до 23 июля. Ему вменяется получение взяток на сумму в 1 миллиард 185 миллионов рублей.