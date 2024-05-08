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14:38, 8 мая 2024Силовые структуры

Следователь и прокурор возразили против освобождения из СИЗО замминистра Иванова

Следователь и прокурор выступили против освобождения из СИЗО замминистра Иванова
Начало событий в новости Защита попросила отпустить из СИЗО Иванова для активного расследования дела

Фото: Moscow City Court's Press Office / Reuters

На слушаниях в Мосгорсуде по апелляционной жалобе на арест замминистра обороны России Тимура Иванова выступили следователь и прокурор. Об этом сообщает ТАСС.

Они высказали возражение против освобождения из СИЗО обвиняемого в коррупции замглавы военного ведомства. Защита просит суд выпустить его для того, чтобы он мог активнее участвовать в расследовании уголовного дела о коррупции. Адвокаты предлагают избрать Иванову домашний арест или запрет определенных действий.

Они принесли в Мосгорсуд четыре пакета с наградами Иванова. Слушания проходят в закрытом режиме.

Замминистра заключили под стражу до 23 июля. Ему вменяется получение взяток на сумму в 1 миллиард 185 миллионов рублей.

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      Любовь Ширижик
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