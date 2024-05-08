Защита попросила отпустить из СИЗО Иванова для активного расследования дела

Защита попросила домашний арест или запрет действий замглавы Минобороны Иванову

Начало событий в новости Защита принесла в суд пакеты с наградами замминистра обороны Иванова

Защита просит Мосгорсуд выпустить замминистра обороны России Тимура Иванова из СИЗО «Лефортово» для того, чтобы он мог активнее участвовать в расследовании уголовного дела о коррупции в отношении него. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дениса Балуева.

Защита предлагает избрать Иванову домашний арест или запрет определенных действий, тогда он сможет активно участвовать в следственных действиях.

Адвокаты принесли в Мосгорсуд четыре пакета с наградами Иванова. На них написано «Армия России», их несли два человека.

Слушания проходят в закрытом режиме.

Иванова заключили под стражу до 23 июля. Ему вменяется получение взяток на сумму в 1 миллиард 185 миллионов рублей.

