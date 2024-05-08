Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:12, 8 мая 2024Силовые структуры

Слушания по жалобе на арест замминистра обороны России Иванова закроют

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест замглавы Минобороны в закрытом режиме

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Мосгорсуд решил провести в закрытом режиме слушания по апелляционной жалобе на арест замглавы Минобороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Защита просит отпустить замминистра под домашний арест либо в квартиру, расположенную напротив Верховного суда России в центре Москвы, либо в дом на Рублевке. Адвокаты, предлагая суду избрать Иванову более мягкую меру пресечения, будут указывать на его заслуги перед Родиной и наличие множества наград, в частности, званиями героя ЛНР и ДНР.

Ранее сообщалось, что замглавы военного ведомства не настаивал на очном присутствии в Мосгорсуде, решив участвовать в слушании из СИЗО «Лефортово» по видеосвязи.

По решению Басманного суда Москвы, Тимур Иванов заключен под стражу до 23 июля. Адвокаты также рассматривают вариант предложить за фигуранта залог, но с его оплатой могут возникнуть сложности в связи с тем, что счета военного чиновника были арестованы. Ему вменяется получение взяток на сумму 1 миллиард 185 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле прокомментировали гибель французского журналиста в зоне СВО

      Раскрыты продукты для снижения давления без лекарств

      В российском регионе запустили сирену ракетной опасности

      В Харькове прогремели взрывы

      Шесть российских населенных пунктов остались без света из-за атаки ВСУ

      Российская стилистка назвала три стрижки для маскировки поврежденных волос

      На Украине заметили доработанный танк «Твердый»

      Захарова ответила на обвинения России в кибератаках в Германии и Чехии

      МИД осудил решение о запрете в Берлине связанной с Россией и СССР символики

      35-летнего брокера задержали на Красной площади после инаугурации Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше