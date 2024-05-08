Слушания по жалобе на арест замминистра обороны России Иванова закроют

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест замглавы Минобороны в закрытом режиме

Мосгорсуд решил провести в закрытом режиме слушания по апелляционной жалобе на арест замглавы Минобороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Защита просит отпустить замминистра под домашний арест либо в квартиру, расположенную напротив Верховного суда России в центре Москвы, либо в дом на Рублевке. Адвокаты, предлагая суду избрать Иванову более мягкую меру пресечения, будут указывать на его заслуги перед Родиной и наличие множества наград, в частности, званиями героя ЛНР и ДНР.

Ранее сообщалось, что замглавы военного ведомства не настаивал на очном присутствии в Мосгорсуде, решив участвовать в слушании из СИЗО «Лефортово» по видеосвязи.

По решению Басманного суда Москвы, Тимур Иванов заключен под стражу до 23 июля. Адвокаты также рассматривают вариант предложить за фигуранта залог, но с его оплатой могут возникнуть сложности в связи с тем, что счета военного чиновника были арестованы. Ему вменяется получение взяток на сумму 1 миллиард 185 миллионов рублей.