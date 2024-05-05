Защита замминистра обороны запросила для него домашний арест

Защита замглавы Минобороны Иванова предложила отпустить его под домашний арест

Защита замглавы Минобороны Тимура Иванова предложила отпустить его под домашний арест. Такой запрос был направлен в Мосгорсуд, 8 мая он рассмотрит апелляционную жалобу на решение заключить подозреваемого по делу о взятке на сумму 1 миллиард 185 миллионов рублей под стражу, передает «Ъ».

«Домашний арест мы видим приоритетной мерой пресечения», — сказал адвокат Иванова Денис Балуев.

Сам замминистра обороны не настаивал на очном присутствии в суде, решил участвовать в слушании из СИЗО «Лефортово», по видеосвязи. На изменении меры пресечения настаивают представители защиты Иванова, поскольку они несколько дней не могут попасть к нему в самый известный изолятор России.

Адвокаты предлагают назначить Тимуру Иванову домашний арест либо в квартиру в центре Москвы, которая находится напротив Верховного суда, либо в дом на Рублевке, который, как выяснилось в ходе следствия, был взят в ипотеку.