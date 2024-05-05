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23:42, 5 мая 2024Силовые структуры

Защита замминистра обороны запросила для него домашний арест

Защита замглавы Минобороны Иванова предложила отпустить его под домашний арест

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Защита замглавы Минобороны Тимура Иванова предложила отпустить его под домашний арест. Такой запрос был направлен в Мосгорсуд, 8 мая он рассмотрит апелляционную жалобу на решение заключить подозреваемого по делу о взятке на сумму 1 миллиард 185 миллионов рублей под стражу, передает «Ъ».

«Домашний арест мы видим приоритетной мерой пресечения», — сказал адвокат Иванова Денис Балуев.

Сам замминистра обороны не настаивал на очном присутствии в суде, решил участвовать в слушании из СИЗО «Лефортово», по видеосвязи. На изменении меры пресечения настаивают представители защиты Иванова, поскольку они несколько дней не могут попасть к нему в самый известный изолятор России.

Адвокаты предлагают назначить Тимуру Иванову домашний арест либо в квартиру в центре Москвы, которая находится напротив Верховного суда, либо в дом на Рублевке, который, как выяснилось в ходе следствия, был взят в ипотеку.

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