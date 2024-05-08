Защита принесла в суд пакеты с наградами замминистра обороны Иванова

Защита принесла в Мосгорсуд 4 пакета с наградами замминистра обороны Иванова

Защита принесла в Мосгорсуд четыре пакета с наградами замглавы Минобороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, на пакетах было написано «Армия России», их несли два человека.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд начал рассматривать жалобы на арест Иванова. Слушания проходят в закрытом режиме. Защита просит отпустить замминистра под домашний арест либо в квартиру, расположенную напротив Верховного суда России в центре Москвы, либо в дом на Рублевке.

Иванова заключили под стражу до 23 июля. Ему вменяется получение взяток на сумму один миллиард 185 миллионов рублей.