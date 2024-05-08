Имущество близких и родителей замглавы Минобороны Иванова арестовали

ТАСС: имущество близких и родителей замглавы Минобороны РФ Иванова арестовали

Имущество близких и родителей заместителя министра обороны России Тимура Иванова арестовали в связи с его уголовным делом о взятке в миллиард рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Иванова.

По словам адвоката, арест был наложен даже на банковские счета родителей, где было по десять тысяч рублей. О другом имуществе, которое также было арестовано, защита заявила, что не знает. Однако адвокат обратил внимание, что квартира в Чистом переулке и дом на Рублевке Иванову не принадлежат.

Ранее Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы, который отправил Иванова в СИЗО «Лефортово» до 23 июня. Защита просила отпустить замминистра под домашний арест либо в квартиру, расположенную напротив Верховного суда России в центре Москвы, либо в дом на Рублевке.

Иванову вменяется статья 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Свою вину он не признал.