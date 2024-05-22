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06:13, 23 мая 2024Силовые структуры

Сожительница замминистра обороны Иванова переоформила иномарки на других лиц

Сожительница замминистра обороны Иванова Китаева переоформила авто на других лиц
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

Сожительница замминистра обороны Тимура Иванова на прошлой неделе переоформила свои автомобили Mercedes и MINI Cooper на других владельцев. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет про телеведущую Марию Китаеву, с которой, по словам адвоката Иванова, у замминистра «общее хозяйство, (они) живут одной семьей». В начале мая, когда суд рассматривал жалобу Иванова на заключению под стражу, Китаева присутствовала на заседании. Тогда защита просила поместить замминистра под домашний арест в доме на Рублевке.

В декларациях о доходах Китаевой был указан автомобиль MINI Cooper S. Согласно данным ГИБДД, в собственности он находился больше 20 лет, но 18 мая 2024 года у машины появился новый владелец.

В открытых базах данных также есть автомобиль Mercedes-Benz CLS 2021 года выпуска, инициалы и дата рождения владельца страхового полиса совпадают с данными Китаевой.

Китаева с 2012 по 2023 год занимала должность советника министра обороны. Тогда оборонное ведомство возглавлял Сергей Шойгу. Телеведущая находится под санкциями Украины и Канады.

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      Марина Совина
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