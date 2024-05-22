Сожительница замминистра обороны Иванова переоформила иномарки на других лиц

Сожительница замминистра обороны Иванова Китаева переоформила авто на других лиц

Сожительница замминистра обороны Тимура Иванова на прошлой неделе переоформила свои автомобили Mercedes и MINI Cooper на других владельцев. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет про телеведущую Марию Китаеву, с которой, по словам адвоката Иванова, у замминистра «общее хозяйство, (они) живут одной семьей». В начале мая, когда суд рассматривал жалобу Иванова на заключению под стражу, Китаева присутствовала на заседании. Тогда защита просила поместить замминистра под домашний арест в доме на Рублевке.

В декларациях о доходах Китаевой был указан автомобиль MINI Cooper S. Согласно данным ГИБДД, в собственности он находился больше 20 лет, но 18 мая 2024 года у машины появился новый владелец.

В открытых базах данных также есть автомобиль Mercedes-Benz CLS 2021 года выпуска, инициалы и дата рождения владельца страхового полиса совпадают с данными Китаевой.

Китаева с 2012 по 2023 год занимала должность советника министра обороны. Тогда оборонное ведомство возглавлял Сергей Шойгу. Телеведущая находится под санкциями Украины и Канады.