В личной жизни замминистра обороны России всплыли новые обстоятельства

Мусаев: суд хотел допросить телеведущую Китаеву о жизни с замминистра Ивановым

На слушаниях в Мосгорсуде, где рассматривалась жалоба на арест замминистра обороны России Тимура Иванова, всплыли новые обстоятельства его личной жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Мурада Мусаева.

По его словам, Иванов проживает в доме на Рублевке с телеведущей Марией Китаевой, которая с 2012 года является советником главы Минобороны Сергея Шойгу.

В ответ на предложение адвокатов отпустить Иванова из СИЗО под домашний арест в дом на Рублевке, суд захотел допросить его сожительницу об условиях проживания. Мусаев отметил, что Китаева, «как никто другой, знает» о доме, однако она занимается дочерью, рожденной недавно, поэтому суд передумал относительно ее допроса. Адвокат напомнил, что дом на Рублевке взят в ипотеку.

Ранее замминистра оформил развод со Светланой Ивановой, которой перешли американский внедорожник Chevrolet Suburban и немецкий минивэн Mercedes-Benz V-класса.