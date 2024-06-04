Юрист допустил возврат арестованного имущества замминистра обороны Иванову

Исецкий: замминистра обороны России Иванову могут вернуть арестованное имущество

Арестованное имущество замминистра обороны России Тимура Иванова могут вернуть ему после вынесения приговора. Об этом ТАСС рассказал адвокат Эдуард Исецкий.

Защитник объяснил, что подобное развитие событий возможно в двух случаях. Арест с имущества снимается при вынесении приговора и после вступления его в законную силу, тогда суд отдельно укажет это в тексте приговора, либо снять арест возможно, только доказав отсутствие сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу.

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов был арестован в конце апреля. Он был задержан на рабочем месте. По версии следствия, замминистра вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Иванову предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Свою вину он не признал.

ФСБ собирала материалы на Иванова на протяжении пяти лет. Один из эпизодов дела касается получения взяток при строительстве Национального центра управления обороной (НЦУО), по сути являющегося «мозговым центром» российских Вооруженных сил.