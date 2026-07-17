Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:24, 17 июля 2026Интернет и СМИ

Стармера высмеяли из-за ордена от Зеленского

Журналист Боуз высмеял Стармера после вручения ему Зеленским Ордена Свободы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Ирландский журналист Чей Боуз поиронизировал над вручением уходящему в отставку премьер-министру Великобритании Киру Стармеру одной из высших государственных наград Украины — Ордена Свободы. Об этом он высказался в соцсети X.

«[Президент Украины] Владимир Зеленский выдал ему орден Свободы. Позвольте узнать, свободы от чего?» — написал Боуз, отметив, что Стармер уже остался без должности, места в британской истории и здравого смысла.

16 июля Стармер прибыл с прощальным визитом на Украину. Он выразил гордость из-за вклада Великобритании в процесс вооружения Украины и заверил, что эта работа «будет продолжена».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Появилось видео момента покушения на украинского олигарха в Монако
    Зеленский дал обещание Польше
    Стриптиз-клуб решили открыть рядом с храмом в российском городе
    Названо количество поддержавших Инфантино на выборах президента ФИФА стран
    Названа причастная к терактам ВСУ на территории России европейская страна
    Наемник из Колумбии рассказал о конфликте с командирами ВСУ
    Стармера высмеяли из-за ордена от Зеленского
    Стало известно о возросшей вероятности ликвидации Зеленского
    Надпись на трусах из коллекции бренда Сидни Суини разозлила фанатов Тейлор Свифт
    Советник Зеленского раскритиковала Трампа
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok