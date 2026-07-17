Стармера высмеяли из-за ордена от Зеленского

Журналист Боуз высмеял Стармера после вручения ему Зеленским Ордена Свободы

Ирландский журналист Чей Боуз поиронизировал над вручением уходящему в отставку премьер-министру Великобритании Киру Стармеру одной из высших государственных наград Украины — Ордена Свободы. Об этом он высказался в соцсети X.

«[Президент Украины] Владимир Зеленский выдал ему орден Свободы. Позвольте узнать, свободы от чего?» — написал Боуз, отметив, что Стармер уже остался без должности, места в британской истории и здравого смысла.

16 июля Стармер прибыл с прощальным визитом на Украину. Он выразил гордость из-за вклада Великобритании в процесс вооружения Украины и заверил, что эта работа «будет продолжена».