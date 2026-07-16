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10:05, 16 июля 2026Мир

Стармер прибыл на Украину с прощальным визитом

Sky News: Стармер прибыл с прощальным визитом на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stefan Rousseau / Pool / Reuters

Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл с прощальным визитом на Украину. Об этом сообщает Sky News.

«Стармер заявит президенту [Украины] Владимиру Зеленскому, что "железная поддержка Украины будет неизменной", во время своего визита в Киев на заключительную встречу со своим близким союзником, которая состоится за несколько дней до его ухода с поста премьер-министра», — отмечается в публикации.

По данным издания, Стармер выразил гордость из-за вклада Великобритании в процесс вооружения Украины и заверил, что эта работа «будет продолжена».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон наградил Стармера высшей наградой республики — орденом Почетного легиона. Французский лидер в ходе вручения награды сказал премьеру Британии, что тот сыграл «историческую роль» в создании «коалиции желающих».

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