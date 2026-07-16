Стармер прибыл на Украину с прощальным визитом

Sky News: Стармер прибыл с прощальным визитом на Украину

Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл с прощальным визитом на Украину. Об этом сообщает Sky News.

«Стармер заявит президенту [Украины] Владимиру Зеленскому, что "железная поддержка Украины будет неизменной", во время своего визита в Киев на заключительную встречу со своим близким союзником, которая состоится за несколько дней до его ухода с поста премьер-министра», — отмечается в публикации.

По данным издания, Стармер выразил гордость из-за вклада Великобритании в процесс вооружения Украины и заверил, что эта работа «будет продолжена».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон наградил Стармера высшей наградой республики — орденом Почетного легиона. Французский лидер в ходе вручения награды сказал премьеру Британии, что тот сыграл «историческую роль» в создании «коалиции желающих».