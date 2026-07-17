Зеленский дал обещание Польше

Зеленский: Украина откроет архивы СБУ о Волынской резне

Киев откроет архивы Службы безопасности Украины (СБУ) и Службы внешней разведки Украины (СВРУ) с материалами о Волынской резне. Такое обещание в своем Telegram-канале дал украинский президент Владимир Зеленский.

«Будут решения на дипломатическом направлении, будут открыты все архивы СБУ и СВРУ о трагических событиях ХХ века на Волыни. Будут решения о дополнительных разрешениях на поисковые эксгумационные работы вместе с польской стороной», — сказал он.

Глава государства также заявил о необходимости иметь добрососедские отношения с Польшей.

Ранее кабинет министров Украины поручил перезахоронить на территории «национального пантеона» первого лидера Организации украинских националистов (запрещенная в России экстремистская организация) Евгения Коновальца, возглавлявшего группировку с 1929 по 1938 год.