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21:34, 17 июля 2026Спорт

Названо количество поддержавших Инфантино на выборах президента ФИФА стран

The Guardian: 200 стран поддержали Инфантино на выборах президента ФИФА
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Более 200 из 211 национальных футбольных ассоциаций поддержали Джанни Инфантино на выборах президента Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, официальные письма поддержки пока не направили лишь несколько федераций, самой заметной из которых остается Германия. Отмечается, что Инфантино остается единственным кандидатом, а выдвижение претендентов завершится 18 ноября, после чего ассоциации еще смогут отозвать или изменить свою позицию.

При этом вокруг кампании Инфантино усилилось недовольство. Часть федераций жалуется на давление внутри организации, а в Европе обсуждали вариант с альтернативным кандидатом.

Решение немецкой федерации связано со скандалом вокруг отмены дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира 2026 года. Балогуну была отменена дисквалификация после красной карточки, что позволило форварду сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против Бельгии (1:4).

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