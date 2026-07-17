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21:48, 17 июля 2026Мир

В МИД высказались о «беснованиях Зеленского»

Захарова: Зеленский беснованиями и терактами пытается спасти сам себя
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский терактами и беснованиями против России пытается спасти сам себя. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, пребывание Зеленского у власти находится «под одним сплошным вопросом» из-за отсутствия выборов и предательства своих избирателей.

«Зеленский пытается спасти самого себя. Вот отсюда и эта риторика, агрессивная терминология, отсюда теракты, отсюда буквально беснования, отсюда уничтожение памятников собственным же предкам в контексте проблематики Второй мировой войны», — сказала она.

Ранее политолог Александр Дудчак оценил вероятность ухода Зеленского. «Если бы хотели заменить Зеленского, уже давно бы заменили. Столько коррупционных скандалов, что до жены добрались, а его все не убирают. Но пока в Зеленском потребность есть. Всех устраивает такой статус-кво», — пояснил он.

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