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12:39, 17 июля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Вероятность ухода Зеленского с поста президента Украины оценили

Политолог Дудчак: Если бы Запад хотел заменить Зеленского, то уже бы это сделал
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Потребности в замене президента Украины Владимира Зеленского у Запада сейчас нет, а при желании убрать его могли бы давно и без всяких выборов, заявил политолог Александр Дудчак. В разговоре с «Лентой.ру» он поделился своим мнением.

«Если бы хотели заменить Зеленского, уже давно бы заменили. Столько коррупционных скандалов, что до жены добрались, а его все не убирают. Заменить можно и без выборов — есть другие методы, британцы и американцы в этом большие мастера. Но пока в Зеленском потребность есть. Всех устраивает такой статус-кво», — пояснил политолог.

По его словам, раньше замена была более актуальной: у президента США Дональда Трампа, видимо, были иные планы, ему нужна была заморозка по линии фронта любой ценой, но Зеленский, считает Дудчак, упирался под давлением британских кураторов.

Сейчас, выразил мнение политолог, Трампа тоже все устраивает — продолжение боевых действий обеспечивает продажу вооружений на годы вперед, идет отработка новых средств и методов ведения современной войны.

«Что касается выборов, они не нужны никому: Запад и так легитимизировал режим, а Россия любые выборы в нынешних условиях все равно не признает. Зеленский прекрасно понимает, что с прекращением войны его перспективы становятся совсем грустными. Поэтому он и не хочет, чтобы это все останавливалось», — заключил Дудчак.

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич предположил, что Запад скоро заменит президента Украины Владимира Зеленского кем-то другим. По его мнению, к такому развитию событий ведут акции протестов в Киеве и Львове из-за отставки министра обороны Михаила Федорова.

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