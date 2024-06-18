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04:32, 18 июня 2024Россия

Арестованный замминистра обороны владел автомобилями с номерами за шесть миллионов рублей

Замминистра обороны Иванов владел машинам с номерами за шесть млн рублей
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Московские суды общей юрисдикции / РИА Новости

Арестованный замминистра обороны Тимур Иванов, которого обвиняют в получении взятки, владел люксовыми автомобилям, сообщает РИА Новости.

Согласно его декларации о доходах, которое изучило агентство, Иванов имел внедорожник Chevrolet Suburban с закрепленными номерами серии ААА региона 77, а также автомобиль Mercedes-Benz V-Класса с номерами серии МММ региона 77. Суммарно стоимость этих номеров превышает шесть миллионов рублей, следует из данных базы по продаже госномеров.

Иванов был задержан на рабочем месте и арестован в конце апреля. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства.

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      Сергей Грехов
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