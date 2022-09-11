В России восстановят демонтированные в других странах памятники

В России восстановят военные памятники, которые демонтировали в сопредельных странах

Россия начнет работу по восстановлению военных памятников, которые были демонтированы в сопредельных странах. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на замминистра обороны Дмитрия Булгакова.

Первым мемориалом, восстановленным в рамках принятого решения, стал памятник танку Т-34 в Ивангороде, открытие которого состоялось 11 сентября в День танкиста по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу. Ранее аналогичный мемориал, расположенный на территории Эстонии в городе Нарве, был снесен по решению правительства несмотря на несогласие граждан.

«На одном из совещаний у министра обороны было принято решение — восстанавливать памятники на территории Российской Федерации перед сопредельным государством, где их снесли», — сообщил Булгаков.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил сносящие памятники советским воинам страны в глумлении над историей. Он отметил, что в стране никогда не смогут понять стремление уничтожить то, что напоминает о том, какой героический подвиг совершили наши предки.