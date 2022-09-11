Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России восстановят демонтированные в других странах памятники

В России восстановят военные памятники, которые демонтировали в сопредельных странах

Фото: РИА Новости

Россия начнет работу по восстановлению военных памятников, которые были демонтированы в сопредельных странах. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на замминистра обороны Дмитрия Булгакова.

Первым мемориалом, восстановленным в рамках принятого решения, стал памятник танку Т-34 в Ивангороде, открытие которого состоялось 11 сентября в День танкиста по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу. Ранее аналогичный мемориал, расположенный на территории Эстонии в городе Нарве, был снесен по решению правительства несмотря на несогласие граждан.

«На одном из совещаний у министра обороны было принято решение — восстанавливать памятники на территории Российской Федерации перед сопредельным государством, где их снесли», — сообщил Булгаков.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил сносящие памятники советским воинам страны в глумлении над историей. Он отметил, что в стране никогда не смогут понять стремление уничтожить то, что напоминает о том, какой героический подвиг совершили наши предки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о снятии ВСУ минных заграждений под Угледаром
Популярная ведущая раскрыла секреты хорошего внешнего вида в 43 года
Чемпионка ОИ сделала прогноз на возвращение российских лыжников на турниры
Психотерапевт поделился способами борьбы с осенней хандрой
В России восстановят демонтированные в других странах памятники
Разгуливающий по улице в Подмосковье кабан попал на видео
Влияние зеленой энергетики на проблемы Евросоюза объяснили
В Адыгее избрали главу республики
В Белгородской области сообщили о тысячах перешедших границу беженцев
В Минобороны России сообщили о поражении восьми пунктов управления ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.