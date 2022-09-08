Путин обвинил сносящие советские памятники страны в глумлении над историей

Путин обвинил сносящие памятники советским воинам страны в глумлении над историей

Президент России Владимир Путин в своем видеообращении к церемонии открытия в Донецкой народной республике (ДНР) восстановленного мемориального комплекса «Саур-Могила» выступил с обвинением в адрес ряда стран в которых сносят памятники советским воинам, сообщает ТАСС.

«С болью в сердце видим, как в некоторых странах сносят памятники советским воинам, отдавшим свои жизни за свободу их же народов, как глумятся над историей, цинично предают своих собственных отцов, дедов, прадедов», — заявил глава государства

Он подчеркнул, что для России это немыслимо, и отметил, что в стране никогда не смогут понять стремление уничтожить то, что напоминает о том, какой героический подвиг совершили наши предки. Помимо этого, Путин призвал помнить уроки истории.

Ранее в польском Валбжихе снесли памятник советским солдатам, распоряжение об этом отдал мэр города Роман Шелемей.