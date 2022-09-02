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В польском городе снесли памятник советским солдатам

Мэр польского города Валбжих Шелемей распорядился снести памятник советским солдатам

Фото: @doszewczak

В польском Валбжихе был снесен памятник советским солдатам, распоряжение об этом отдал мэр города Роман Шелемей. Об этом рассказал в Twitter пресс-секретарь городской управы Эдвард Шевчак.

«После получения заключения Института национальной памяти и воеводы (подтвержденного административным решением) Роман Шелемей дал распоряжение немедленно снести памятник солдату Красной армии в районе Гай. Это распоряжение было выполнено», — отмечается в сообщении.

Запись в социальной сети проиллюстрирована фотографией, на которой показано место, где ранее находится памятник, изображавший фигуру советского солдата. На цоколе монумента находилась красная звезда и надпись «Советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне».

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Марина Совина
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