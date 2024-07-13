Двое приближенных к бывшему замминистра обороны Иванову скончались в один день. Что известно об их смертях?

Двое приближенных к экс-замминистра обороны Иванову скончались в один день

Двое приближенных к бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову скончались в один день. Речь идет о 52-летнем бизнесмене Игоре Котельникове и 61-летнем главе управления госэкспертизы Минобороны генерал-полковнике Магомеде Хандаеве. Оба мужчины умерли 8 июля.

Хандаев находился в прямом подчинении у Иванова и был допрошен следствием в качестве свидетеля по делу и в СИЗО не находился. Его причина смерти не называется.

Похороны главы управления государственной экспертизы Минобороны прошли в его родном селе Гента Шамильского района Дагестана. На них присутствовали его близкие, друзья и коллеги.

Магомед Хандаев Фото: пресс-службы администрации главы и правительства Республики Дагестан

Котельников скончался в карцере столичного СИЗО

Предприниматель Игорь Котельников, обвинявшийся в даче взяток высшим должностным чинам Минобороны, умер в столичном СИЗО-4 «Медведь» из-за проблем с сердцем. По словам члена Совета по правам человека (СПЧ) Евы Меркачевой, его кончина связана с условиями содержания в карцере.

Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Уточняется, что ЧП произошло в карцере пятого корпуса в понедельник, 8 июля, однако информация о случившемся поступила только в пятницу, 12 июля. Официально ФСИН так и не подтвердила случившееся. Сейчас ожидаются результаты экспертизы.

Меркачева отметила, что направлять в карцер в жаркую погоду можно только в крайних случаях. Находиться там в духоту, добавила она, практически невозможно.

Заключенные там мучаются. (…) Вообще, весь пятый корпус известен тем, что там огромное количество карцеров — больше 30, это самое большое количество во всех СИЗО Москвы. (…) Там заключенные всегда жаловались на условия. (…) Там уже были смерти Ева Меркачева член Совета по правам человека при президенте

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева пообещала, что 15 июля сделает все запросы и поедет на встречу с руководством СИЗО узнать о ситуации. По ее словам, жалоб от Котельникова она не получала.

Меркачева же заметила, что бизнесмена сложно представить в качестве сторонника криминальной субкультуры. «Он предприниматель, у него криминального опыта не было», — добавила она.