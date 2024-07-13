Двое приближенных к бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову скончались в один день. Речь идет о 52-летнем бизнесмене Игоре Котельникове и 61-летнем главе управления госэкспертизы Минобороны генерал-полковнике Магомеде Хандаеве. Оба мужчины умерли 8 июля.
Хандаев находился в прямом подчинении у Иванова и был допрошен следствием в качестве свидетеля по делу и в СИЗО не находился. Его причина смерти не называется.
Похороны главы управления государственной экспертизы Минобороны прошли в его родном селе Гента Шамильского района Дагестана. На них присутствовали его близкие, друзья и коллеги.
Котельников скончался в карцере столичного СИЗО
Предприниматель Игорь Котельников, обвинявшийся в даче взяток высшим должностным чинам Минобороны, умер в столичном СИЗО-4 «Медведь» из-за проблем с сердцем. По словам члена Совета по правам человека (СПЧ) Евы Меркачевой, его кончина связана с условиями содержания в карцере.
Уточняется, что ЧП произошло в карцере пятого корпуса в понедельник, 8 июля, однако информация о случившемся поступила только в пятницу, 12 июля. Официально ФСИН так и не подтвердила случившееся. Сейчас ожидаются результаты экспертизы.
Меркачева отметила, что направлять в карцер в жаркую погоду можно только в крайних случаях. Находиться там в духоту, добавила она, практически невозможно.
Заключенные там мучаются. (…) Вообще, весь пятый корпус известен тем, что там огромное количество карцеров — больше 30, это самое большое количество во всех СИЗО Москвы. (…) Там заключенные всегда жаловались на условия. (…) Там уже были смерти
В свою очередь, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева пообещала, что 15 июля сделает все запросы и поедет на встречу с руководством СИЗО узнать о ситуации. По ее словам, жалоб от Котельникова она не получала.
Меркачева же заметила, что бизнесмена сложно представить в качестве сторонника криминальной субкультуры. «Он предприниматель, у него криминального опыта не было», — добавила она.