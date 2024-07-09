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01:28, 9 июля 2024Россия

Умер глава управления госэкспертизы Минобороны России

Глава управления госэкспертизы Минобороны Хандаев скончался на 62-м году жизни
Магомед Хандаев

Магомед Хандаев. Фото: Минобороны РФ

Глава управления госэкспертизы Минобороны России Магомед Хандаев скончался на 62-м году жизни, об этом сообщает РИА Новости.

Умершего похоронят в селе Гента Шамильского района Дагестана, откуда он родом, отметили в пресс-службе районной администрации.

Хандаев окончил Самаркандское высшее военное автомобильное командное училище, высшие курсы Военной академии Генштаба, Российскую академию госслужбы при президенте РФ, Дагестанский государственный технический университет по специальности промышленное и гражданское строительство.

Проходил службу в военно-строительных частях в должностях от заместителя командира роты до замначальника управления главного квартирно-эксплуатационного управления. В июне 2023 года Хандаева назначили начальником управления государственной экспертизы Минобороны России.

В конце июня умер студент МГУ Александр Калимулин, которого называют сыном помощника президента России Владимира Путина, начальника референтуры главы государства Дмитрия Калимулина.

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      Марина Совина
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