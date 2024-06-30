Умер сын помощника Путина

Умер Александр Калимулин, сын помощника президента России Владимира Путина, начальника референтуры главы государства Дмитрия Калимулина. Об этом сообщает юридический факультет МГУ на своем сайте.
Молодого человека не стало 29 июня. В университете рассказали, что свободное от учебы время он посвящал современной музыке, играл на барабанах, увлекался спортом. Прощание с Александром состоится в среду. Причина смерти не раскрывается.
14 мая президент России назначил новый состав своей администрации. В числе новых помощников Владимира Путина оказались бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин и экс-секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев, Лариса Брычева, Дмитрий Калимулин и Дмитрий Шальков остались при своих должностях без изменений.
Дмитрий Калимулин стал руководителем референтуры главы государства. Он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Александра Невского и орденом Почета.