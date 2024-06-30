Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:50, 30 июня 2024Россия

Умер сын помощника Путина

Юрфак МГУ сообщил о смерти сына помощника президента РФ Александра Калимулина
Дмитрий Калимулин

Дмитрий Калимулин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Умер Александр Калимулин, сын помощника президента России Владимира Путина, начальника референтуры главы государства Дмитрия Калимулина. Об этом сообщает юридический факультет МГУ на своем сайте.

Молодого человека не стало 29 июня. В университете рассказали, что свободное от учебы время он посвящал современной музыке, играл на барабанах, увлекался спортом. Прощание с Александром состоится в среду. Причина смерти не раскрывается.

14 мая президент России назначил новый состав своей администрации. В числе новых помощников Владимира Путина оказались бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин и экс-секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев, Лариса Брычева, Дмитрий Калимулин и Дмитрий Шальков остались при своих должностях без изменений.

Дмитрий Калимулин стал руководителем референтуры главы государства. Он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Александра Невского и орденом Почета.

Алина Гончарова
Комментарии отключены
Последние новости

Россия ударила сверхмощной бомбой по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке. Уничтожено до 60 украинских бойцов

Зеленский назвал критерии «настоящей победы» Украины

Умер сын помощника Путина

Зеленский ответил на вопрос о прямых переговорах с Россией

В ДНР начали эвакуацию жильцов дома после прилета снаряда HIMARS

Женам арестованных в Дагестане братьев Омаровых разрешили передать им вещи

Глава Дагестана рассказал о травле жителей региона после терактов

Соперник Макгрегора назвал дату возвращения ирландца в UFC

Зеленский заявил о неэффективности Patriot

Лодка столкнулась с туристическим катером в российском регионе

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
Узнать больше