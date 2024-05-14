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12:41, 14 мая 2024Россия

Путин перевел Патрушева и тульского губернатора Дюмина в Администрацию президента. Какие еще перестановки там произошли?

Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации президента России

Фото: Алексей Даничев / POOL / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначениях в руководстве Администрации президента (АП). Основные перестановки касаются перевода на работу в Кремль Николая Патрушева и Алексея Дюмина.

Экс-секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев, которого освободили от должности после назначения на нее Сергея Шойгу, а также тульский губернатор и бывший охранник Путина Алексей Дюмин стали помощниками главы государства.

Дюмин будет курировать в АП вопросы оборонно-промышленного комплекса и спорта, а также заниматься Госсоветом. Патрушев — вопросами кораблестроения. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Помимо них на такие же должности переназначены Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко и назначен Руслан Эдельгериев (ранее он был советником президента).

Начальником государственно-правового управления президента назначена Лариса Брычева. Дмитрий Калимулин стал руководителем референтуры главы государства, Дмитрий Шальков — начальником контрольного управления Кремля, а Владислав Китаев — главой протокола.

Фото: Алексей Майшев / POOL / ТАСС

Вайно, Кириенко, Громов и Песков сохранили свои посты

Пост руководителя АП сохранил за собой Антон Вайно. Среди первых его замов также изменений не произошло — ими остались Алексей Громов и Сергей Кириенко.

Заместителями главы Администрации главы государства назначены Дмитрий Козак, Максим Орешкин (ранее бывший министр экономического развития был помощником президента), Магомедсалам Магомедов и Владимир Островенко.

Еще одним замруководителя АП будет Дмитрий Песков, который сохранил пост пресс-секретаря президента.

Из Госдумы в Кремль перешла Ямпольская

Указами были назначены и советники президента. Одной из них станет Елена Ямпольская, которая ранее возглавляла комитет по культуре Госдумы. Кроме того, советниками назначены Валерий Фадеев (глава СПЧ), Антон Кобяков и Игорь Левитин. Последний стал специальным представителем главы государства по международному сотрудничеству в сфере транспорта.

Глава государства также сохранил на прежних местах всех полпредов в федеральных округах.

Сергей Иванов остался специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Артур Муравьев — полномочным представителем главы государства в Совете Федерации, Гарри Минх — в Государственной Думе, а Александр Коновалов — в Конституционном суде.

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      Игорь Дмитров
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