Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:16, 14 мая 2024Россия

В Кремле объяснили новое назначение экс-секретаря Совбеза

Песков: Патрушев назначен помощником Путина из-за опыта в кораблестроении

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Бывший секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назначен помощником президента России Владимира Путина из-за опыта в сфере кораблестроения. Так новое назначение Патрушева объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Из слов Пескова следует, что Патрушев будет курировать в российской промышленности именно сферу кораблестроения. При этом представитель Кремля добавил, что в сферу компетенций Патрушева, возможно, будут входить и другие полномочия.

Материалы по теме:
Сенсационная отставка Шойгу, возвышение губернаторов и другие перестановки. Каким станет новое правительство России?
Сенсационная отставка Шойгу, возвышение губернаторов и другие перестановки.Каким станет новое правительство России?
13 мая 2024
«Это касается и избыточной бюрократии, и бумажной волокиты». Белоусов рассказал, что ему не нравится в работе Минобороны
«Это касается и избыточной бюрократии, и бумажной волокиты». Белоусов рассказал, что ему не нравится в работе Минобороны
13 мая 2024
«Человек, который опережает время». Чем займется экономист Белоусов во главе Минобороны России?
«Человек, который опережает время». Чем займется экономист Белоусов во главе Минобороны России?
13 мая 2024

«Это (кораблестроение) будет одной из основных сфер его кураторства. Будут и другие, возможно (...) Огромный опыт Николая Платоновича здесь точно будет играть большую роль», — объяснил Песков.

О новой должности Патрушева стало известно 14 мая, свой пост он покинул 12 мая.

Николай Патрушев занимал должность секретаря Совета безопасности России с 2008 по 2024 годы. До этого — с 1999 по 2008 годы он возглавлял Федеральную службу безопасности России.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Главного кадровика Минобороны заподозрили в получении взятки. У него нашли золотые монеты и более 100 миллионов рублей

      Популярный комик рассказал о покупке квартиры родителям

      Российская таможня пресекла ввоз подводного беспилотника из Эстонии

      Кожный зуд назвали симптомом распространенного среди молодежи вида рака

      Песков ответил на обвинения со стороны Европы о связи России с кибератаками

      В Кремле назвали задачи для ставшего помощником Путина тульского экс-главы

      В Кремле прокомментировали визит Блинкена в Киев

      Песков ответил на вопрос о ситуации с продвижением в Харьковской области

      Люся Чеботина вышла в свет в платье с глубоким декольте

      Деркач оценил готовность ФРГ помочь с расследованием подрыва «Северных потоков»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше