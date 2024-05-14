В Кремле объяснили новое назначение экс-секретаря Совбеза

Песков: Патрушев назначен помощником Путина из-за опыта в кораблестроении

Бывший секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назначен помощником президента России Владимира Путина из-за опыта в сфере кораблестроения. Так новое назначение Патрушева объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Из слов Пескова следует, что Патрушев будет курировать в российской промышленности именно сферу кораблестроения. При этом представитель Кремля добавил, что в сферу компетенций Патрушева, возможно, будут входить и другие полномочия.

«Это (кораблестроение) будет одной из основных сфер его кураторства. Будут и другие, возможно (...) Огромный опыт Николая Платоновича здесь точно будет играть большую роль», — объяснил Песков.

О новой должности Патрушева стало известно 14 мая, свой пост он покинул 12 мая.

Николай Патрушев занимал должность секретаря Совета безопасности России с 2008 по 2024 годы. До этого — с 1999 по 2008 годы он возглавлял Федеральную службу безопасности России.