Раскрыта новая должность экс-секретаря Совбеза Патрушева

Президент Путин назначил Николая Патрушева своим помощником

Экс-секретарь Совбеза Николай Патрушев был назначен помощником президента России Владимира Путина. Его новую должность раскрыли в Кремле, подробный комментарий опубликовали на сайте пресс-службы.

Кроме того, президент снял с поста губернатора Тульской области Алексея Дюмина и также сделал его своим помощником.

«Своими указами глава государства назначил: Патрушева Николая Платоновича — помощником президента Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Патрушев с 2008 года был секретарем Совета безопасности России. На этом посту он продержался дольше всех. 12 мая стало известно, что его освободили от этой должности.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пообещал сообщить место, где Патрушев продолжит свою деятельность.

Кроме того, Госдума утвердила кандидатуру исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева на пост заместителя председателя правительства России. Он является старшим сыном экс-секретаря Совбеза.