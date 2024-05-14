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12:21, 14 мая 2024Россия

В Кремле назвали задачи для ставшего помощником Путина тульского экс-главы

Песков: перед помощником Дюминым стоят задачи курировать вопросы ОПК и спорта
Алексей Дюмин

Алексей Дюмин. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Перед новым помощником президента России Владимира Путина, экс-главой Тульской области Алексеем Дюминым стоят задачи курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и спорта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он также назвал, чем займется ставший заместителем администрации президента Максим Орешкин. По словам Пескова, последний будет развивать темы экономики и транспорта.

«Дюмин, новый помощник президента, будет курировать вопросы ОПК, заниматься госсоветом и курировать спорт в администрации президента», — отметил представитель Кремля.

О том, что Путин снял Дюмина с должности тульского губернатора и сделал своим помощником, стало известно во вторник, 14 мая.

Дюмин руководил Тульской областью с 2016 года. До этого он чуть больше года пробыл на посту заместителя главы Минобороны.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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