Глава Тульской области перейдет на работу в администрацию президента
Президент РФ Путин назначил главу Тульской области Дюмина своим помощником
Президент России Владимир Путин назначил губернатора Тульской области Алексея Дюмина своим помощником. Об этом сообщает ТАСС.
О переходе Дюмина на работу в администрацию президента рассказали в Кремле. Тем же распоряжением глава государства освободил губернатора от занимаемой должности.
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Дюмин руководил Тульской областью с 2016 года. До этого он более года занимал пост заместителя главы Минобороны.
Еще одним помощником президента в новом составе администрации стал экс-секретарь Совбеза Николай Патрушев. Его место в Совбезе, в свою очередь, занял уходящий с поста министра обороны России Сергей Шойгу.