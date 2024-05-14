Глава Тульской области перейдет на работу в администрацию президента

Президент РФ Путин назначил главу Тульской области Дюмина своим помощником

Президент России Владимир Путин назначил губернатора Тульской области Алексея Дюмина своим помощником. Об этом сообщает ТАСС.

О переходе Дюмина на работу в администрацию президента рассказали в Кремле. Тем же распоряжением глава государства освободил губернатора от занимаемой должности.

Дюмин руководил Тульской областью с 2016 года. До этого он более года занимал пост заместителя главы Минобороны.

Еще одним помощником президента в новом составе администрации стал экс-секретарь Совбеза Николай Патрушев. Его место в Совбезе, в свою очередь, занял уходящий с поста министра обороны России Сергей Шойгу.