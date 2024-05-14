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11:00, 14 мая 2024Россия

Глава Тульской области перейдет на работу в администрацию президента

Президент РФ Путин назначил главу Тульской области Дюмина своим помощником
Алексей Дюмин

Алексей Дюмин. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил губернатора Тульской области Алексея Дюмина своим помощником. Об этом сообщает ТАСС.

О переходе Дюмина на работу в администрацию президента рассказали в Кремле. Тем же распоряжением глава государства освободил губернатора от занимаемой должности.

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Дюмин руководил Тульской областью с 2016 года. До этого он более года занимал пост заместителя главы Минобороны.

Еще одним помощником президента в новом составе администрации стал экс-секретарь Совбеза Николай Патрушев. Его место в Совбезе, в свою очередь, занял уходящий с поста министра обороны России Сергей Шойгу.

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      Алан Босиков
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