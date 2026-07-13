Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:00, 13 июля 2026Из жизни

Найдены 18 мумий с золотыми «языками»

В Египте обнаружили 18 мумий с золотыми «языками» для общения с богами
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

В Египте археологи нашли 18 древних гробниц с дюжинами золотых «языков» на побережье Средиземного моря. Об этом сообщает Live Science.

Захоронения, обнаруженные в городе Марина-эль-Аламейн, относятся к птолемеевскому (322-30 годы до н.э.) или римскому (30 год до н.э. — 395 год н.э.) периодам. В 11 из 18 гробниц, вырытых на большой глубине, а также в семи более мелких, ученые нашли 24 золотых «языка» — амулеты, которые клали в рот мумиям, чтобы те могли общаться с богами во время суда Осириса. Рядом с гробницами также нашли жертвенный алтарь с основанием в виде двери — символа границы между миром живых и миром мертвых.

Один из золотых языков выполнен в виде «ока Гора» — сокола, защищающего от зла. В гробницах обнаружили 2,5-метровый гранитный саркофаг с крышкой и часть статуи Афродиты, что свидетельствует о смешении египетских и греко-римских традиций.

Материалы по теме:
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой» Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой»Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
9 января 2021
Кто нашел, берет себе Золото, моллюски, скрипка Страдивари и прочие клады, найденные на стройплощадке
Кто нашел, берет себеЗолото, моллюски, скрипка Страдивари и прочие клады, найденные на стройплощадке
28 апреля 2016

В испанском городе Барселона археологи нашли останки Элисенды де Монткады, которая была королевой-консортом Арагона и Валенсии. Гробница одной из самых могущественных королев Средневековья находилась в монастыре, который она основала в XIV веке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Путин признал проблемы с нефтепродуктами в России
    Назван способ спасти загородный дом от перегрева в жару
    В деле российской гонщицы-мажорки Мары Багдасарян появился новый поворот
    Названа цель атак ВСУ на гражданские автобусы
    На Украине предсказали потерю поддержки Зеленским
    В Подмосковье осудят мужчину за нападение на пассажира автобуса
    Иран сделал заявление об Ормузском проливе
    Россия ударила по порту в Одесской области
    Найдены 18 мумий с золотыми «языками»
    Стало известно об «открытой войне» между Каллас и фон дер Ляйен
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok