Найдены 18 мумий с золотыми «языками»

В Египте обнаружили 18 мумий с золотыми «языками» для общения с богами

В Египте археологи нашли 18 древних гробниц с дюжинами золотых «языков» на побережье Средиземного моря. Об этом сообщает Live Science.

Захоронения, обнаруженные в городе Марина-эль-Аламейн, относятся к птолемеевскому (322-30 годы до н.э.) или римскому (30 год до н.э. — 395 год н.э.) периодам. В 11 из 18 гробниц, вырытых на большой глубине, а также в семи более мелких, ученые нашли 24 золотых «языка» — амулеты, которые клали в рот мумиям, чтобы те могли общаться с богами во время суда Осириса. Рядом с гробницами также нашли жертвенный алтарь с основанием в виде двери — символа границы между миром живых и миром мертвых.

Один из золотых языков выполнен в виде «ока Гора» — сокола, защищающего от зла. В гробницах обнаружили 2,5-метровый гранитный саркофаг с крышкой и часть статуи Афродиты, что свидетельствует о смешении египетских и греко-римских традиций.

В испанском городе Барселона археологи нашли останки Элисенды де Монткады, которая была королевой-консортом Арагона и Валенсии. Гробница одной из самых могущественных королев Средневековья находилась в монастыре, который она основала в XIV веке.