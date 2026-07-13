Названа цель атак ВСУ на гражданские автобусы

Эксперт Кошкин: Цель атак ВСУ на гражданские автобусы — раскачивание ситуации внутри РФ

Цель атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирное население и мирные объекты — раскачивание ситуации внутри России, объяснил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Так в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт высказался об ударе ВСУ по следовавшему в Москву гражданскому автобусу и по другому мирному транспорту.

«Это гражданский транспорт, там нет военных. Это военное преступление, у которого нет срока давности. Это преднамеренное действие. Наверняка согласованное. Об этом наверняка знает [президент Украины Владимир] Зеленский», — заметил Кошкин.

Военный эксперт напомнил, что 17 июня под Брянском ВСУ атаковали автобус, перевозивший белорусскую футбольную команду в Геленджик.

«Это была террористическая атака для того, чтобы втянуть Минск в конфликт, чтобы рассорить Белоруссию и Российскую Федерацию, запугать белорусов, запугать россиян», — добавил он.

Сейчас бьют по гражданскому населению, чтобы запугать россиян, чтобы раскачать ситуацию внутри страны под выборную кампанию в Госдуму и добиться каких-то серьезных дестабилизирующих действий внутри нашей страны. Это цель таких бесчеловечных террористических актов, которые осуществляет военщина Украины против гражданского населения России Андрей Кошкин военный эксперт

12 июля беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал рейсовый автобус «Стаханов — Москва». Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Глава республики уточнил, что ВСУ попытались повторно атаковать автобус после прибытия на место сотрудников экстренных служб.

