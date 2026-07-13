Иран сделал заявление об Ормузском проливе

ВС Ирана: Тегеран не позволит США вмешиваться в управление Ормузским проливом

Тегеран не позволит США вмешиваться в управление Ормузским проливом. Об этом заявил центральный штаб вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбиял», сообщает IRIB.

«Мы ни при каких обстоятельствах не позволим США вмешиваться в вопросы управления Ормузским проливом», — говорится в заявлении штаба.

Иранские военные отметили, что вооруженные силы Ирана будут жестко противодействовать любого рода попыткам США нарушить и подорвать безопасность судоходства.

Ранее Трамп заявил, что США берут под свой контроль Ормузский пролив в качестве новой меры против Ирана. Американский лидер также добавил, что США и Иран провели переговоры 12 июля и пришли к некоторым договоренностям.