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17:09, 13 июля 2026Силовые структуры

В деле российской гонщицы-мажорки Мары Багдасарян появился новый поворот

Суд прекратил дело о банкротстве гонщицы Мары Багдасарян
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Суд прекратил дело о банкротстве российской гонщицы-мажорки Мары Багдасарян из-за того, что другой суд уже признал ее банкротом. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, сама стритрейсерша на заседании не присутствовала, потому что опоздала из-за кофе с друзьями. По ее словам, она не понимает, каким образом суд принял такое решение. «Мне пришло уведомление о том, что Кировский суд сделал из меня банкрота. Мы вообще ничего не поняли, откуда они это взяли и кто это вообще», — заявила гонщица.

Ранее сообщалось, что управление Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Кировской области обратилось в суд с требованием признать банкротом участницу уличных гонок Мару Багдасарян, известную из-за злостного уклонения от уплаты административных штрафов за нарушения ПДД.

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