ФНС потребовала признать банкротом уличную гонщицу Мару Багдасарян

ФНС потребовала признать банкротом участницу уличных гонок Мару Багдасарян

Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Кировской области обратилось в суд с требованием признать банкротом участницу уличных гонок Мару Багдасарян, известную из-за злостного уклонения от уплаты административных штрафов за нарушения ПДД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Судья Лифинцев В. Н., рассмотрев вопрос о принятии к производству заявления УФНС России по Кировской области (...) определил принять к производству заявление УФНС России по Кировской области о признании банкротом Багдасарян М. Э., возбудить производство по делу», — говорится в решении суда.

Заседание по этому вопросу состоится 13 июля. Из-за чего ФНС обратилась в суд с таким требованием, не уточняется.

В 2021 году лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал выслать Багдасарян из Москвы.