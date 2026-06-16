Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:37, 16 июня 2026Силовые структуры

ФНС потребовала признать банкротом уличную гонщицу Мару Багдасарян

ФНС потребовала признать банкротом участницу уличных гонок Мару Багдасарян
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Мара Багдасарян

Мара Багдасарян. Фото: Global Look Press

Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Кировской области обратилось в суд с требованием признать банкротом участницу уличных гонок Мару Багдасарян, известную из-за злостного уклонения от уплаты административных штрафов за нарушения ПДД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Судья Лифинцев В. Н., рассмотрев вопрос о принятии к производству заявления УФНС России по Кировской области (...) определил принять к производству заявление УФНС России по Кировской области о признании банкротом Багдасарян М. Э., возбудить производство по делу», — говорится в решении суда.

Заседание по этому вопросу состоится 13 июля. Из-за чего ФНС обратилась в суд с таким требованием, не уточняется.

В 2021 году лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал выслать Багдасарян из Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Какого черта ты делаешь?» Израиль недоволен сделкой Трампа по Ирану. Как он может ее сорвать?

    Зеленского уличили во лжи Западу

    Иран пригрозил ударить по одной стране

    Роднина сравнила уровень популярности фигурного катания и футбола

    Мерц заявил о появлении «первого реального шанса на мир» на Украине

    Захарова оценила инцидент с «Адмиралом Григоровичем»

    ВСУ ударили по автомобилю скорой помощи в Брянской области

    В Евросоюзе не захотели тратить деньги на зарплаты военным ВСУ

    Писатель Цыпкин высказался о хейте

    В США допустили перекрытие Ормуза Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok