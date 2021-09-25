Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отправить в ссылку российскую стритрейсершу Мару Багдасарян, которая неоднократно нарушала правила дорожного движения, лишалась прав, но продолжала садиться за руль. Об этом политик заявил после встречи с президентом России Владимиром Путиным, на которой в том числе обсуждался вопрос возобновления практики ссылать нарушителей в Сибирь. Его слова приводит РИА Новости.

Жириновский уточнил, комментируя аргументы главы государства, что высылка из Москва стала бы действенным наказанием для гонщицы, при этом не противоречила бы идее гуманизации законодательства.

«Ссылка — это тяжелое наказание. Помните, была Мара Багдасарян. Она нарушала правила дорожного движения и не реагировала на штрафы. Вот ссылка из Москвы была бы действенным наказанием. Уезжай в другой регион и хоть во дворце живи», — подчеркнул лидер ЛДПР.

Ранее Путин заявил, что идея Жириновского, который предложил вернуть ссылки в отдаленные районы Сибири для обеспечения трудовых ресурсов, — «не наш метод».

Отвечая на слова лидера ЛДПР, который считает, что «бунтовщиков» можно посадить в поезд и отправить до Магадана, глава государства отметил, что после такого они не будут работать.

Мара Багдасарян приобрела известность после скандальной истории с гонками на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве, в которой фигурировал сын замглавы компании «Лукойл» Руслан Шамсуаров. В марте 2017 года суд пожизненно лишил гонщицу водительских прав из-за обнаруженной у нее эпилепсии.

В июле того же года Багдасарян была задержана за рулем автомобиля в Москве. Ее юрист тогда утверждал, что девушку просто попросили перепарковать машину и к тому моменту, как ее задержали, она еще не успела сдвинуться с места. В мае 2018 года суд отказался вернуть права стритрейсерше.

