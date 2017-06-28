Багдасарян захотела рассказать Путину о произволе

Стритрейсерша Мара Багдасарян со своим адвокатом пришла в приемную президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам юриста Давида Кемуларии, цель визита — проинформировать главу государства о том, «какой произвол творится в савеловском судебном участке». Адвокат считает, что судья оказывает давление на приставов и прокурора и «гнобит Мару».

Как передает агентство «Москва», 27 июня Кемулария заявил о планах посетить приемную президента, чтобы он «вмешался и разобрался в сложившейся ситуации». В тот день, как отметил юрист, суд повторно не принял административный материал, составленный Федеральной службой судебных приставов (ФСПП) из-за уклонения Багдасарян от обязательных работ.

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26 июня мировой суд района Аэропорт вернул ФСПП протокол «для устранения нарушений». Перед заседанием представитель ведомства пояснил, что девушка в один день не вышла на работу совсем, а в другие отрабатывала меньшее количество положенных часов. Кемулария же заявлял, что его клиентка добросовестно «исполняет назначенное ей наказание».

В марте Багдасарян приговорили к году исправительных работ с удержанием 15 процентов заработка в доход государства — ее признали виновной в использовании заведомо подложного документа. Суд установил, что девушка приобрела у неустановленного лица поддельный больничный, чтобы избежать назначенных ранее обязательных работ (595 часов). Позднее в том же месяце Багдасарян бессрочно лишили водительских прав из-за того, что у нее эпилепсия.

В частности, обязательные работы ей назначили в ноябре 2016-го в ходе рассмотрения десятков протоколов по факту неуплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Стритрейсерша стала подсобным рабочим в ГБУ «Жилищник» района Сокол, однако вскоре начала уклоняться от обязанностей, за что ей дали 15 суток административного ареста.

Багдасарян проходила свидетелем по громкому уголовному делу о гонках с полицией на Gelandewagen сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова в мае 2016 года.