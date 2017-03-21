Багдасарян оспорит решение суда о лишении водительских прав

Стритрейсерша Мара Багдасарян оспорит решение Савеловского суда Москвы, который пожизненно лишил ее водительских прав. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил Национальной службе новостей (НСН) адвокат Багдасарян Давид Кемулария.

«Естественно», — отметил он на вопрос корреспондента о том, будет ли подана апелляция.

Суд лишил Багдасарян прав на управление транспортным средством ранее во вторник. По сообщению телеканала «360», подсудимая не явилась на заседание. Защита объяснила это тем, что девушка находится на исправительных работах.

Об иске прокуратуры в отношении Багдасарян сообщалось в конце января. Основанием для него стало наличие у девушки медицинских противопоказаний для управления автомобилем.

14 марта Мировой суд Москвы назначил Багдасарян 202 тысячи рублей штрафов по материалам о нарушении ею правил дорожного движения. Четырьмя днями ранее судья мирового судебного участка №77 столичного района Сокол приговорил стритрейсершу к году исправительных работ за то, что она предъявила фальшивый листок нетрудоспособности.

Багдасарян также отбыла два административных ареста за уклонение от уплаты штрафов.

Кроме того, девушка проходила свидетелем по уголовному делу о гонках на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве.