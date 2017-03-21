Суд навсегда лишил стритрейсершу Багдасарян водительских прав

Савеловский суд Москвы приговорил стритрейсершу Мару Багдасарян к пожизненному лишению водительских прав. Об этом во вторник, 21 марта, пресс-секретарь суда Константин Тимошенко сообщил «Ленте.ру».
Решение было вынесено после рассмотрения иска Савеловской межрайонной прокуратуры. Теперь у Багдасарян есть месяц на обжалование приговора.
Отец стритрейсерши Эльмар Багдасарян в свою очередь заявил, что его дочь ничем не больна. «Мы прошли врачей, провели обследование, она здорова», — приводит его слова сетевое издание m24.ru.
Об иске Савеловской межрайонной прокуратуры в отношении Багдасарян сообщалось 20 января. Основанием для него стало наличие у девушки выявленных в ходе проверки медицинских противопоказаний для управления транспортными средствами.
14 марта Мировой суд Москвы назначил Багдасарян 202 тысячи рублей штрафа по итогам 12 заседаний по материалам о нарушении ею правил дорожного движения.
10 марта судья мирового судебного участка №77 района Сокол приговорил девушку к одному году исправительных работ за незаконное приобретение листка нетрудоспособности. Гонщица предъявила фальшивый документ, чтобы избежать административного наказания в виде уборки территории.
Багдасарян также отбыла два административных ареста сроком 15 и 10 суток за уклонение от уплаты штрафов.
Девушка проходила свидетелем по уголовному делу о гонках на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве.
15 февраля Мосгорсуд отклонил жалобу прокуратуры на мягкий приговор троим фигурантам этого дела. Сын замглавы компании «Лукойл» Руслан Шамсуаров и один из его приятелей были приговорены к 300 часам обязательных работ каждый за оскорбление сотрудников полиции (статья 319 УК РФ). Третий участник гонок был оправдан.