Мировой суд рассмотрел все 54 административных дела гонщицы Мары Багдасарян

Мировой суд Москвы назначил 202 тысячи рублей штрафа стритрейсерше Маре Багдасарян по итогам 12 заседаний по материалам о нарушении ею правил дорожного движения. Об этом сообщил «Ленте.ру» пресс-секретарь Савеловского суда столицы Константин Тимошенко во вторник, 14 марта.

По его словам, 14 марта было рассмотрено последнее из поступивших в суд 54 административных дел в отношении нарушительницы. Ей вменялась в вину статья 20.25 КоАП РФ («Неуплата административного штрафа в срок»).

Суду еще предстоит рассмотреть иск прокуратуры о пожизненном лишении ее прав на вождение.

10 марта судья мирового судебного участка №77 района Сокол приговорил девушку к одному году исправительных работ за незаконное приобретение листка нетрудоспособности. Гонщица предъявила фальшивый документ, чтобы избежать административного наказания в виде уборки территории.

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Багдасарян также отбыла два административных ареста сроком на 15 и 10 суток за уклонение от уплаты штрафов.

Девушка проходила свидетелем по уголовному делу о гонках на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве.

15 февраля Мосгорсуд отклонил жалобу прокуратуры на мягкий приговор троим фигурантам этого дела. Сын замглавы компании «Лукойл» Руслан Шамсуаров и один из его приятелей были приговорены к 300 часам обязательных работ каждый за оскорбление сотрудников полиции (статья 319 УК РФ). Третий участник гонок был оправдан.