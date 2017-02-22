Багдасарян добавили девять тысяч рублей штрафа

Мировой суд в Москве рассмотрел еще шесть дел в отношении стритрейсерши Мары Багдасарян. Об этом сообщает ТАСС.

Ее дополнительно оштрафовали на девять тысяч рублей за неисполнение судебного вердикта о неуплате административного штрафа в срок. Общая сумма штрафов за пять дней заседаний составила 111 тысяч рублей.

В настоящий момент в отношении Багдасарян рассмотрено 20 из 54 дел. Сама девушка не является в суд, ходатайствуя о слушании в ее отсутствие.

20 февраля мировой суд оштрафовал Багдасарян на общую сумму в 102 тысячи рублей за неисполнение судебных решений.

В декабре прошлого года адвокат гонщицы Владислав Капканов объяснял долги сломанным почтовым ящиком, из-за которого его подзащитная не получила квитанции.

10 февраля сообщалось, что Багдасарян была оштрафована за невыплаченные в срок штрафы за превышение скорости. Речь шла о нарушении ПДД, зафиксированном 25 июля 2016-го. Штраф в пять тысяч рублей за превышение скоростного режима был погашен Багдасарян лишь 9 января этого года.