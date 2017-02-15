Мосгорсуд отказался ужесточать приговор сыну вице-президента «Лукойла»

Мосгорсуд оставил без изменения приговор Гагаринского райсуда по делу о гонках на Gelandewagen. Об этом в среду, 15 февраля, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе инстанции.

В октябре надзорное ведомство просило отменить приговор как незаконный и необоснованный и направить дело в отношении Руслана Шамсуарова, Абдувахопа Маджидова и Виктора Ускова на новое рассмотрение.

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Гособвинение считает, что осужденные должны понести более жесткое наказание. В частности, по мнению прокуратуры, действия фигурантов дела требовали дополнительной квалификации по статье 318 УК РФ за угрозу применения насилия в отношении сотрудников ДПС, пытавшихся остановить иномарку.

17 октября Шамсуаров и Усков были приговорены к 300 часам обязательных работ каждый за оскорбление сотрудников полиции (статья 319 УК РФ). Маджидова оправдали по всем эпизодам.