Осужденная Мара Багдасарян предстанет перед судом за прогул наказания

Лишенная водительских прав стритрейсерша Мара Багдасарян вновь предстанет перед судом за уклонение от исполнения административного наказания. Об этом «Ленте.ру» сообщил пресс-секретарь Савеловского суда Константин Тимошенко.

По его словам, мировой участок №353 рассмотрит материалы, составленные, по предварительным данным, по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»). Туда же будет доставлена и Багдасарян, указал он.

«Говорят, что она отработала не полный рабочий день. Не четыре, а три с половиной часа. Она ездила домой за лекарствами от живота, и из-за этого ее хотят арестовать», — сообщил телеканалу «360» ее адвокат Давид Кемулария. По его словам, Мару везут к мировому судье.

10 марта ее приговорили к одному году исправительных работ за незаконное приобретение листка нетрудоспособности. Она купила больничный лист у неустановленного человека, чтобы уклониться от выполнения обязательных работ, которые ей присудили за неуплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения. Девушка отрабатывала обязанности подсобного рабочего в государственном бюджетном учреждении «Жилищник» района Сокол.

Мировой участок №353 Савеловского суда с ноября 2016 года рассмотрел 72 административных протокола, составленных полицией в отношении Багдасарян. Судья назначил ей два административных ареста на 10 и 14 дней, а также 595 часов обязательных работ и штрафы на общую сумму 183 тысяч рублей, которые она уже погасила.

20 июня Мосгорсуд признал законным лишение Багдасарян водительских прав в связи с медицинскими противопоказаниями на управление автомобилем, передает РИА Новости.

Девушка проходила свидетелем по уголовному делу о гонках на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве с участием сына замглавы нефтяной компании «Лукойл».