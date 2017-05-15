Сын вице-президента «Лукойла» опубликовал видео езды по выделенке в Москве

Участник гонок на Gelandewagen, сын вице-президента компании «Лукойл» Руслан Шамсуаров опубликовал в Instagram видеозапись езды по выделенной полосе в Москве. Водителя в кадре не видно. Видео из закрытого аккаунта публикует в понедельник, 15 мая, телеканал «360».

17 октября 2016 года Шамсуаров был приговорен к 300 часам обязательных работ за оскорбление сотрудников полиции (статья 319 УК РФ). Позже прокуроры требовали ужесточить наказание, но суд оставил приговор без изменений.

22 мая 2016 года Шамсуаров с Виктором Усковым, Абдувахопом Маджидовым (был за рулем) и Марой Багдасарян ехали на Mercedes-Benz Gelandewagen по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, при этом они грубо нарушали правила дорожного движения. Шесть экипажей ДПС пытались остановить внедорожник. Погоню молодые люди транслировали в Periscope, а затем бросили машину и попытались сбежать.