Приставы запустили процесс конфискации Gelandewagen у Шамсуарова

Московские судебные приставы возбудили исполнительное производство, чтобы конфисковать Mercedes Gelandewagen у сына вице-президента компании «Лукойл» Руслана Шамсуарова. Об этом в понедельник, 15 мая, официальный представитель УФССП по столице Тимур Коробицын сообщил РИА Новости.

Также с молодого человека планируется взыскать штраф в размере 2,5 тысячи рублей за нарушение правил парковки.

Гагаринский суд Москвы принял решение об изъятии в пользу государства автомобиля у Шамсуарова-младшего еще в октябре прошлого года. Тогда же сын вице-президента «Лукойла» был признан виновным в оскорблении сотрудников полиции и приговорен 300 часам обязательных работ по делу о гонках на Gelandewagen.

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При этом было ли исполнено тогда решение суда, не сообщалось, отмечает «Российская газета». В то же время в середине апреля этого года в УФССП по Москве заявили, что исполнительное производство на этот счет в управлении не возбуждали, указывает издание.

Ранее 15 мая Шамсуаров вновь попал в поле зрения СМИ. Он опубликовал в Instagram видеозапись езды по разделительной полосе в Москве. Водителя в кадре не видно. После появления этого ролика в управлении ГИБДД по столице начали проверку.