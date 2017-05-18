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«Страха перед законом нет и в помине»

Монолог основателя Rich Russian Kids о золотой молодежи, живущей не по правилам

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Фото: @princeofsaintpetersburg

Очередной скандал, связанный с золотой молодежью, разразился 15 мая в Москве: с аккаунта участника гонок на Gelandewagen, сына вице-президента компании «Лукойл» Руслана Шамсуарова был выложен в Instagram ролик с ездой по разделительной полосе столичного шоссе. Позже молодой человек, осужденный в 2016 году за оскорбление полицейских, заявил, что никаких записей не выкладывал. О том, что движет лихачами, публикующими в сети кадры своих «подвигов» в сфере нарушения ПДД, и о последствиях их действий «Ленте.ру» рассказал основатель одного из главных источников скандальных записей — Instagram-аккаунта Rich Russian Kids («Богатые русские дети»), скрывающийся под псевдонимом Принц (@princeofsaintpetersburg).

Рождение «золотого» аккаунта

«Я — студент, сейчас получаю второе высшее образование, техническое. Себя не отношу ни к золотой молодежи, ни к мажорам. Instagram-аккаунт Rich Russian Kids (RRK) я решил создать около 2,5 лет назад, познакомившись с подобными сообществами в США и в Англии, где они пользовались успехом. В то время в нашей стране были не такие строгие законы и дети из состоятельных семей могли позволить себе больше, чем сейчас, после всех скандальных историй, связанных с их выходками», — рассказывает Принц, лицо которого скрыто платком: анонимность помогает избежать проблем.

По словам нашего гостя, изначально RRK создавался как сообщество «для своих», где участники могут пощеголять друг перед другом атрибутами роскошной жизни. Однако аккаунт стремительно стал набирать популярность в сети, и сегодня его годовой оборот составляет около двух миллионов рублей. При этом бешеной популярностью RRK во многом обязана периодически появляющимся там записям с вызывающими нарушениями ПДД, которые позволяет себе богатая молодежь.

«Мне не нравятся такие определения, как золотая молодежь или мажоры. Дети из по-настоящему состоятельных, интеллигентных семей, родителей которых можно найти в списках Forbes, обычно понимают, что должны соответствовать их высокому уровню и статусу. Они не кичатся своим богатством и не делают глупостей. Но бывает так, что парню из региона покупают дизельный BMW третьей серии, и он на ней выпендривается так, что запись просто невозможно не разместить в RRK: ведь такие понты людям нравятся. И именно из-за таких людей слово "мажор" сегодня носит сугубо негативный характер», — объясняет Принц.

Подсказки для полиции

«Я считаю, что правоохранительные органы должны мне сказать спасибо за то, что я нахожу видео с нарушениями закона и публикую их в открытом доступе. Если вы думаете, что подобные выходки мне импонируют, то это совсем не так. Но сегодня стратегию RRK, аудитория которого постоянно растет, определяют зрители: если им интересны нарушения ПДД — они будут выложены. Конечно, сам я такие ролики в полицию отсылать не буду, у меня хватает дел и без этого. Если стражи порядка обращаются ко мне в попытке вычислить авторов очередного скандального видео — я им помогаю. Я против таких вещей, да и не согласиться на запрос от органов чревато последствиями», — говорит собеседник «Ленты.ру».

По словам Принца, за выложенные в RRK ролики их авторам нередко приходится отвечать: взять хотя бы историю с 20-летним Кириллом Романовым, который из-за гонок по пешеходному «Музеону» на BMW X6 был арестован на 10 суток. Другой пример — скандал с Алексеем Смагиным, которого арестовали на 14 суток за езду по пешеходным дорожкам и газону на территории МГУ на вишневом внедорожнике Hummer. Да и богатые родители зачастую не одобряют поступки любителей полихачить.

«Некоторые пользователи, когда видео их выходок попадают в RRK, пытаются их оттуда удалить, чтобы избежать проблем. Если просят по-хорошему — я иду навстречу. Но если начинаются угрозы и давление (а такое пусть редко, но случается) — такой человек может рассчитывать лишь на то, что его снимки и видео будут публиковаться в RRK в десять раз чаще. Я понимаю, что могу вступить в конфликт с теми, у кого есть серьезные связи, но ни один человек, облеченный большой властью, никогда не будет лезть в разборки из-за фото и видео в Instagram: его должность слишком ценна, чтобы рисковать. Поэтому угрозы, поступающие в мой адрес, — пустой звук: дальше слов они никогда не заходили», — объясняет Принц.

По его словам, среди детей богатых родителей в России молодых людей — около 70 процентов, девушки в меньшинстве и в скандальных историях они замешаны крайне редко, хотя бывают и исключения. Имя самому яркому из них — Мара Багдасарян.

Беспокойная Мара

«В RRK никогда не публиковались записи ни Мары Багдасарян, ни Руслана Шамсуарова, я с ними никак не связан. Почему? Наверное, потому, что они — это своеобразный мейнстрим, против которого я протестую. Но у нас с Марой есть общие знакомые, и за развитием ее аккаунтов в соцсетях я мог наблюдать задолго до того, как она оказалась в центре скандалов», — говорит наш гость.

Принц вспоминает, что Багдасарян всегда вела себя вызывающе. Еще много лет назад было понятно, что рано или поздно у нее будут проблемы.

«Конечно, сейчас ту информацию уже не найти, но уже на заре становления собственного образа Мара не раз попадала в шоковые истории и ситуации. Я не понимаю, почему никто не обратил на это внимания еще тогда, — ведь не было бы ДТП с жертвами на Кутузовском проспекте и не попала бы она в грандиозный скандал с гонками на Gelandewagen», — рассуждает Принц.

Впрочем, можно сказать, что громкие истории Багдасарян и Шамсуарова кому-то пошли на пользу. По словам собеседника «Ленты.ру», есть люди, которые попросили больше никогда не размещать их посты в RRK, закрыли собственные аккаунты и перестали быть публичными персонами.

«К сожалению, таких персонажей меньшинство: резонансные скандалы с мажорами привели к тому, что видео с дерзкими нарушениями ПДД стало больше. Некоторые почему-то считают, что получить известность таким образом очень круто. Больше всего скандальных роликов появляется в регионах: в столице все-таки сложно грубо нарушать ПДД — тебя, скорее всего, поймают и накажут. Зато в провинции с этим куда проще, и вызывающие ролики лихачей плодятся там со страшной скоростью», — рассказывает основатель RRK.

Лекарство от лихачей

«Я считаю, что RRK помогает полиции бороться с нарушителями ПДД. Конечно, можно сказать, что аккаунт задает некий тренд, которому пытаются подражать. Но мне кажется, что нормальные, адекватные люди хорошо понимают, что быть в нем совсем не классно. Я это понимаю, и многие мои друзья и знакомые из очень обеспеченных семей — тоже. Но есть и те, кто не понимает, что лихачить не стоит, и бороться с такими людьми — это прямая задача полиции. Другое дело, что стражи порядка далеко не всегда реагируют на них, а если и реагируют, то не слишком эффективно», — рассуждает Принц.

По мнению основателя RRK, сегодня в резерве ГИБДД недостаточно действенных мер для того, чтобы охладить пыл злостных нарушителей ПДД. Система взимания штрафов несовершенна: сегодня за превышение скорости лихачей штрафуют не сотрудники ГИБДД, а камеры фото- и видеофиксации. Однако это не слишком эффективно — есть много способов обмануть устройства. Кроме того, камеры не могут лишить водителя прав: он может лететь со скоростью хоть 300 километров в час, но все, что ему грозит, — это штраф в пять тысяч рублей.

«Богатым нарушителям ПДД заправить полный бак своей машины стоит дороже. А тут — штраф! Ну заплатил его — и нарушай дальше! Это несерьезно. Надо привязывать систему штрафов к уровню доходов. В Финляндии, к примеру, был выписан самый большой штраф в истории за превышение скорости — 300 с чем-то тысяч евро. Эту сумму заплатил один из членов совета директоров крупной IT-компании за то, что превысил скорость на 20 километров в час. Там система проста: чем больше зарабатываешь — тем больше штраф. И это действительно эффективно», — говорит гость «Ленты.ру».

По словам Принца, за рубежом к лихачам относятся очень строго. Превышение скорости даже на два километра в час неизбежно влечет за собой серьезнейшие проблемы, причем неважно, кто ты — местный житель или иностранец. На западе все понимают, что ПДД лучше соблюдать, иначе себе дороже. Однако в RRK можно найти ролики, где богатая молодежь из России лихачит в США или Европе, всем своим видом демонстрируя, что страха перед законом, как и уважения к закону, у них в принципе нет.

«Подобные ролики нельзя не выложить, потому что это — камикадзе в чистом виде, сумасшедшие люди. Я бы очень хотел посмотреть на реакцию полиции США или ОАЭ, когда они увидят такой сюжет. Главное, что меня поражает, — эти люди приезжают в другую страну, нарушают там закон, да еще и догадываются этот процесс документировать, снимая на гаджеты! Дойдет такой ролик до местных стражей порядка — и лихачи проблем не оберутся, это гарантировано. Их нарушения расследуют, их найдут и устроят им веселую жизнь. Когда у нас будет так же, думаю, нарушать ПДД богатая молодежь быстро перестанет», — заключает Принц.

Алексей Стейнерт

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