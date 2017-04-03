«Богатые русские дети» в Петербурге прокатились по КАД со скоростью вертолета

Видео: richrussiankids / Instagram

В интернете появилась запись с видеорегистратора, на которой видно, как автомобиль Audi едет по Кольцевой автомобильной дороге (КАД) Санкт-Петербурга со скоростью 256 километров в час. Ролик опубликован в понедельник, 3 апреля, в паблике richrussiankids («Богатые русские дети») в Instagram пользователем gara.070.

Запись с видеорегистратора сопровождается подписью: «Когда девушка написала, что родителей дома нет, но скоро могут вернуться» и хештегом #untouchable (неприкасаемые).

Максимально допустимая скорость движения по КАД составляет 110 километров в час. Таким образом, инцидент подпадает под действие части 5 статьи статьи 12.9 КоАП РФ («Превышение установленной скорости движения»). Нарушение может наказываться штрафом в размере пяти тысяч рублей или лишением водительских прав на полгода.

В настоящее время скорость от 240 до 260 километров в час является стандартной для вертолетов.